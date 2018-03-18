Kamyonette Tehlikeli Yolculuk

SAMSUN'da eşya taşıma amaçlı kullanılan kamyonette 1 çocuk ve 1 kadının yaptığı tehlikeli yolculuk görenleri şaşırttı.

Samsun'da sabah saatlerinde, Zeytinlik Mahallesi'nden Kıranköy Mezarlığı'na doğru ilerleyen 57 FD 349 plakalı kamyonetin kasasında, 1 çocuk, 1 de kadın olduğu görenler şaşırdı. Kamyonette bulunanların düşmemek için demirleri tutmaya çalıştığı, sürücünün ise tehlikeye aldırış etmeden karayolunda ilerlediği görüldü.

- Samsun