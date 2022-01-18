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Kamyonet yayaya böyle çarptı

Kamyonet yayaya böyle çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde karşıdan karşıya geçen yayaya kamyonet çarptı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde karşıdan karşıya geçen yayaya kamyonet çarptı. Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Altıeylül ilçesinin en işlek caddesi Anafartalar'da meydana geldi. Yaya M.E, karşıdan karşıya geçmek isterken sürücü M.G idaresindeki kamyonetin çarpması neticesinde yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı ve kontrol maksadıyla 112 ekiplerince hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Kamyonetin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - BALIKESİR

Kamyonet yayaya böyle çarptı

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Balıkesir, Kamyonet, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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