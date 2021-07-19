Kamp tutkunlarının yeni gözdesi İzcilik Merkezi
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Kamp tutkunlarının yeni gözdesi İzcilik Merkezi

Kamp tutkunlarının yeni gözdesi İzcilik Merkezi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi, Türkiye Dağcılık Federasyonu İzmir Temsilciliğinin Yaz Dağcılık Okuluna ev sahipliği yaptı.

Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi, Türkiye Dağcılık Federasyonu İzmir Temsilciliğinin Yaz Dağcılık Okuluna ev sahipliği yaptı. Gençleri kampta ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Tüm kamp tutkunlarını Buca'nın eşsiz doğasını keşfetmeye davet ediyorum" dedi.

Buca Belediyesinin doğal güzellikleriyle büyüleyen tesisi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi, genç dağcıların uğrak noktası oldu. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte merkeze akın eden doğaseverler, Kaynaklar başta olmak üzere Buca'nın kırsalını keşfederek kamp heyecanını yaşadı. Son olarak geçtiğimiz hafta Türkiye Dağcılık Federasyonu İzmir Temsilciliği tarafından organize edilen Yaz Dağcılık Okuluna ev sahipliği yapan İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi, gençlere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörleri ve Dokuz Eylül Üniversitesi BESYO eğitmenleri tarafından yaz dağcılık teknikleri, kampçılık, doğada yaşam, yürüyüş bilgisi, doğa ve çevre bilgisi, harita okuma ve yön bulma eğitimlerinin verildiği kampa yaklaşık 50 öğrenci katıldı.

Başkan Kılıç kamp tutkunlarını davet etti

5 günlük kamp deneyimlerinde genç dağcıları ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Sporun önemini en az sizler kadar iyi biliyorum. Futbolun dışındaki diğer sporlara da ağırlık vermemiz gerekiyor. O yüzden sizlerin yaptığı çalışmalar bizler için çok önemli. Ben içinizden gelecekte dünya çapında başarılar elde edecek sporcuların çıkacağına inanıyorum. Bunun için merkezimiz tüm doğa tutkunlarının, sporcuların hizmetindedir. Tüm kamp tutkunlarını Buca'nın eşsiz doğasını keşfetmeye davet ediyorum" dedi. - İZMİR

Kamp tutkunlarının yeni gözdesi İzcilik Merkezi
Kamp tutkunlarının yeni gözdesi İzcilik Merkezi
Kamp tutkunlarının yeni gözdesi İzcilik Merkezi
Kamp tutkunlarının yeni gözdesi İzcilik Merkezi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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