KALDIRIMLAR YENİLENİYOR
KALDIRIMLAR YENİLENİYORYalova Belediyesi ekipleri tarafından Arabacılar Sokak da geçtiğimiz günlerde başlayan çalışmalar devam ediyor.
KALDIRIMLAR YENİLENİYOR
Yalova Belediyesi ekipleri tarafından Arabacılar Sokak da geçtiğimiz günlerde başlayan çalışmalar devam ediyor. Arabacılar Sokak da bulunan kanalizasyon rögar kapaklarını değiştirilmesinin ardından sokak güzergahı üzerinde bulunan kaldırımların yenilenme çalışmalarına başlandı. Atatürk ilk ve Ortaokulunun arkasında bulunan bölgede bulunan mevcut kaldırımlar sökülerek vatandaşların daha rahat kullanabilmeleri için genişletiliyor.
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