Kahta Belediyesi camilere kurbanlık atık poşeti dağıttı
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Kahta Belediyesi camilere kurbanlık atık poşeti dağıttı

Kahta Belediyesi camilere kurbanlık atık poşeti dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve hijyenik ortamlarda geçirebilmeleri için kurban atık poşeti dağıtıyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve hijyenik ortamlarda geçirebilmeleri için kurban atık poşeti dağıtıyor.

Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe genelinde kurbanlık atıklarını poşetlemek, çevreyi korumak ve kötü kokulara engel olmak için Kurban Bayramı öncesi kurban atık poşeti dağıtımına başladı.

Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, camilerde bayram namazı çıkışında dağıtılmak üzere kurban atık poşetlerini cami imamlarına teslim etti. Vatandaşlar Kahta Belediyesi'nin, Kurban Bayramı'nı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmek yapılan hazırlık çalışmalarını takdirle karşıladı. Dağıtılan kurban atık poşetleriyle çevreyi kirletmeden kurban atıklarını poşetleyeceklerini belirten vatandaşlar, bu uygulamadan dolayı Kahta Belediyesi'ne teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kahta Belediyesi camilere kurbanlık atık poşeti dağıttı
Kahta Belediyesi camilere kurbanlık atık poşeti dağıttı
Kahta Belediyesi camilere kurbanlık atık poşeti dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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