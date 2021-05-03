Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 5 tır insani yardım
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Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 5 tır insani yardım

Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 5 tır insani yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş'ta hayırseverlerin desteği ile toplanan 5 tır dolusu yardım, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderildi.

Kahramanmaraş'ta hayırseverlerin desteği ile toplanan 5 tır dolusu yardım, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderildi.

Kahramanmaraş Hayır ve İhsan Yardım Vakfı'nın organizesinde hayırsever iş adamlarının yardımıyla alınan malzemeler 5 tıra yüklendi. Giyim, gıda ve ev eşyası gibi onlarca insani yardım malzemesi, düzenlenen törenle Suriye'nin İdlib kentine gönderildi. Yapılan yardımların bin 500 aileye ulaşacağını ifade eden Hayır ve İhsan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halit Bağrıaçık, "Vakfımız 2001 yılına kadar kentimizdeki muhtaç ailelere yardım yapıyordu ancak 2011 yılından bu güne Suriye'den gelen kardeşlerimize samimiyetimizi, sadakatimizi ve ahde vefamızı göstermek adına onlara daha çok yardımlar yapmaya başladık. Bugün günümüzde yerli olsun, yabancı olsun insanların kısmen maddi durumları iyidir. Gerçek ihtiyaçları olan Zeytin Dalı bölgesi İdlib'deki kardeşlerimiz için 5 tır insani yardım gönderiyoruz. Bunların içinde bin 500 aileye yeten gıda, temizlik malzemesi ve çeşitli giyim ve konfeksiyon malzemeleri bulunmaktadır. Bu malzemelerin alınmasında bizlere yardımcı olan devletimize, milletimize ve iş insanlarımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 5 tır insani yardım
Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 5 tır insani yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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