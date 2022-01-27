Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 tutuklama - Haberler
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.K. ve Ö.K. isimli şüphelileri uyuşturucu maddelerle birlikte kıskıvrak yakalandı. İki şüphelinin iş yerinde ve ikametinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan iki kişi uyuşturucu madde ticareti yapmaktan sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Haber

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