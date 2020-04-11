Kahramanmaraş'ta pazarcıların ürünlerini belediye satın alacak
Elbistan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla sokağa çıkma yasağının ardından pazarcıların satılamayan ve bozulma riski bulunan ürünlerini satın alacaklarını bildirdi.
11.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:44
Elbistan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla sokağa çıkma yasağının ardından pazarcıların satılamayan ve bozulma riski bulunan ürünlerini satın alacaklarını bildirdi.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pazarcıların kendilerine ulaştığı takdirde ürünlerinin satın alınacağını duyurdu.
Gürbüz, hesabında "Seyyar satıcılar ve satamadığı takdirde bozulacak ürünü olan hemşehrilerimiz bizimle irtibata geçsin lütfen. İstiyorlarsa bütün ürünlerini satın alacağız." açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA