Kahramanmaraş'ta 29 adet silah ele geçirildi - Haberler
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Kahramanmaraş'ta 29 adet silah ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta 29 adet silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta polisin son iki haftalık çalışmasında 29 adet silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta polisin son iki haftalık çalışmasında 29 adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadele kapsamında, havaya ateş eden, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişileri engellemek için yoğun önlemler aldı.

Mahalle ve parklara yönelik anlık süpürme şeklindeki huzur uygulamalarına ağırlık veren polis, yaya ve motorize ekipler ile silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili kent genelinde yoğun uygulamalar yaptı.

Bunun yanı sıra suça meyilli kişiler ve araçlar takip edildi. Çok sayıda adrese de baskın yapıldı. Son iki hafta içinde yapılan çalışmalarda, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 4 kişi, sokak üzerinde silah taşırken 15 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve iş yerinde silah ele geçirilen 6 kişi yakalandı.

Toplamda 1 adet ruhsatlı tabanca, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 29 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 3 şahıs üzerinden suçta kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi. Bu bıçaklara el konularak, şahıslara emre aykırı davranıştan işlem yapıldı.

Silahla yakalanan 25 şahsa da adli ve idari işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 29 adet silah ele geçirildi

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