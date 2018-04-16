Kafası Bidona Sıkışan Köpeğe İtfaiye Yardım Etti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yiyecek ararken kafasını plastik bidona sıkıştıran köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Alaplı TOKİ Yeni Mahallede kafası boş bidona sıkışan köpeği gören vatandaşlar, hayvanı kurtarmayı başaramayınca durum Alaplı İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, plastik bidonu kesti yardımıyla keserek köpeği kurtardı.

Kurtarılan köpeğe vatandaşlar su ve yiyecek verdi.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin başına bidon sıkıştığı ihbarı üzerine olay yerine ekiplerin yönlendirildiğini belirterek, "İhbar üzerine ekipler köpeğin olduğu mahalleye yönlendirdik. Ekipler olay yerine kısa sürede giderek kafasına su bidonu sıkışmış köpeği kurtardı. Zamanında müdahale etmesek hayvan telef olabilirdi. Vatandaşların duyarlılıkların dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz." diye konuştu.