KAEÜ, projeleriyle ilgi çekiyor
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KAEÜ, projeleriyle ilgi çekiyor

06.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:44
KAEÜ, projeleriyle ilgi çekiyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, devam eden ve yeni başlayan projelerle bir çok üniversitenin ilgisini çektiklerini bildirdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, devam eden ve yeni başlayan projelerle bir çok üniversitenin ilgisini çektiklerini bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Rektör Karakaya'yı ziyaret etti.

Karakaya, KAEÜ'nün eğitimde kalite güvence sistemi kapsamında özgün olarak geliştirilen Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi'nin (AYDEP) öğrenme ve yönetim sistemleri açısından öğrencilere önemli katkıları olduğunu aktardı.

Yaptıkları proje ve çalışmalarla bölgesinde adından söz ettiren bir üniversite olması için tüm çalışmaları titizlikle yürüttüklerini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, devam eden ve yeni başlayan projelerle bir çok üniversitenin ilgisini çekmektedir. AYDEP milli birer projedir ve tüm çalışmalarımız, kalite süreci, pilot üniversite projeleri ve akademik çalışmalara aralıksız desteklenerek, geliştirilmektedir. Yükseköğretim Kurumlarında Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri Yönetmeliği kapsamında üniversitemiz koordinatörlüğünde Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama Araştırma Merkezi kurulması da ulusal düzeyde katkılarımızı arttıracaktır. Merkez sayesinde ülkemizin ulusal ve uluslararası hedeflerine çok önemli katkılar sağlanacaktır. Üniversitemizin kendi projesi olan AYDEP ve Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama Araştırma Merkezi Türkiye için önemli çalışmalardır."

Bingöl Üniversitesi Rektörü Çapak ise KAEÜ'nün yaptığı projeler ile üniversitenin ve bölgesinin gelişmesine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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