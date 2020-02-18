KAEÜ, kalite sürecindeki deneyimleri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile paylaştı

18.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:34

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite sürecinde edindikleri deneyimleri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yöneticileriyle paylaştı.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, KAEÜ Rektörlük Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Karakaya, 2015 yılında kalite yolculuğuna başlayan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin tüm personeli ile bu süreci içselleştirdiğini, bunun sonucunda TSE'den İSO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesini aldıklarını belirtti.

Kalite süreçlerinde etkin katılımın önemini anlatan Karakaya, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu şartlarına göre çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında yapılan toplantıda da stratejik plana göre hareket ettiklerini ifade etti.

Yeni bir bakış açısıyla kalite anlayışını yürüttüklerine değinen Karakaya, bu süreçte sistemli şekilde çalıştıklarını ve hangi birimin ne zaman hangi raporlamayı yapacağının belli olduğunu aktardı.

Kalite Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Şimşek, İç Kalite Güvence Sistemi ve yürütülen projeler, Kalite Koordinatör Yardımcısı Ekrem Öztürk de ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sisteminin aşamalarıyla ilgili sunum yaptı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, verdiği bilgilerden dolayı KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA