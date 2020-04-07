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Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Kadooğlu, Güncel

Kadooğlu Holding'ten anlamlı destek

Kadooğlu Holding, Gaziantep Valiliği tarafından sürdürülen 'Gönül Seferberliği' kampanyasına bin koli bağış yaptı.

07.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:15
Kadooğlu Holding'ten anlamlı destek

Kadooğlu Holding, Gaziantep Valiliği tarafından sürdürülen 'Gönül Seferberliği' kampanyasına bin koli bağış yaptı. Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Kadooğlu, "Bu zor günleri birlikte aşacağız" dedi.

Gaziantep Valiliği tarafından sürdürülen gönül seferberliği kampanyasına bin koli bağışı yaparak zor günlerin birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmayla aşılacağını ifade eden Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Kadooğlu, korona virüsle mücadeleyi kazanmanın yolunun kurallara uymak olduğuna dikkat çekti.

Dünyanın her bölgesinde insanlığı tehdit eden korona virüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde herkesin üzerine düşenleri yapması gerektiğini ifade eden Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Kadooğlu, "Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen korona virüs salgınına karşı herkesin önlemlerini alması ve ilgili bakanlıkların uyarılarına dikkat ederek zorunlu olmadığı sürece evlerinden ayrılmaması gerekir. Bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza destek vermek amacıyla Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül başkanlığında sürdürülen gönül seferberliğine bizler de destek vererek bin koli gıda bağışında bulunduk. Çalışanlarımız ve her yıl sürekli gıda desteği verdiğimiz ailelerimize olan desteğimiz de devam edecektir. Bu zorlu süreci hep birlikte dayanışma içerisinde geçirmek zorundayız. Bilim dünyasının önümüzdeki süreçte salgının yayılmasını önlemeye yönelik gerekli adımları atacağına inanıyoruz. Vatandaşlarımızdan uyarılara kulak vermelerini, zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamalarını istiyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yarasına merhem olmak için var gücüyle çalışan gecesini gündüzüne katan Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül ve emeği geçenlere, salgının önlenmesi için canlarını siper eden ve hastaları bir an önce sağlıklarına kavuşturmak için gecelerini gündüzlerine katan doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza ve her türlü güvenlik önlemini alarak gerek güvenliğimiz gerekse sağlığımızı koruyan güvenlik güçlerimize bu süreçte teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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