Kadirli'de Savrun Çayı ıslah çalışmaları devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kadirli ilçesinde başlatılan Savrun Çayı ıslah çalışmaları devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ olarak bölgenin en önemli yatırım projeleri arasında gösterilen Kadirli Savrun Barajı inşa çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Baraj inşa çalışması kapsamında Savrun Çayı'nda yürütülen dere ıslah çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Yüzde 95 fiziki gerçekleşme sağladığımız çalışmaların bu yıl sonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir. Söz konusu işin tamamlanması ile kış aylarında yoğun yağış alan ve yüksek kesimlerden gelen düzensiz su akışları karşısında risk altında kalan Kadirli ilçe merkezi taşkınlardan korunmuş olacaktır."