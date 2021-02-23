Kadir Şeker'in dosyası yeniden istinaf mahkemesinde
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Kadir Şeker'in dosyası yeniden istinaf mahkemesinde

23.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:37
Kadir Şeker'in dosyası yeniden istinaf mahkemesinde

Yerel mahkemeye gönderilen Kadir Şeker'in yargılama dosyası, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarına dosyaya dilekçe hakkı tanınması ve diğer eksikliklerin giderilmesi sonrası, yeniden istinaf mahkemesine gönderildi.

Yerel mahkemeye gönderilen Kadir Şeker'in yargılama dosyası, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarına dosyaya dilekçe hakkı tanınması ve diğer eksikliklerin giderilmesi sonrası, yeniden istinaf mahkemesine gönderildi.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker'in dosyasını, bazı eksiklikler nedeniyle Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri göndermişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin talebi üzerine Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına davaya katılma talebinde bulunan avukatlara dilekçe hakkı tanıdı ve Kadir Şeker hakkında, Özgür Duran'ın ailesinin "kiralık katil" iddiası üzerine yürütülen ve takipsizlik kararı verilen soruşturmayı dosyaya ekledi.

Eksiklikleri tamamlayan yerel mahkeme, Şeker'in dosyasını yeniden Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

Olay

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Kadir Şeker'i bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmış, göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duran hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i, ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mahkeme, sanık Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti. Heyet, Şeker'in cezasını haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürmüştü.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulmasını istemiş, dosyayı Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne göndermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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