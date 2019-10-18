Kadınlardan Başkan Uysal'a 'dostluk ağacı' teşekkürü

18.10.2019 12:56

Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü Başkanı Suzan Menzel ve Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği'nden Kamile Yılmaz, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a, 'dostluk ağacı' Ginkgo Biloba'nın Antalya'da kadına yönelik şiddete karşı bir simge olan Al Yazma Anıtı'nın hemen yanına dikilmesinde işbirliği dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulundu.



Muratpaşa Belediyesi 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Antalya'nın kardeş şehri Almanya Nurnberg'ten Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü, Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği'yle dostluk ağacı Ginkgo Bilabo'yu, Bayındır Park içinde bulunan Al Yazma Anıtı'nın da bulunduğu Bayındır Park'a dikerken dernek üyeleri Başkan Uysal'a teşekkür ziyaretinde bulundu.



Ziyarette Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü Başkanı Menzel ve Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği'nden Yılmaz yer aldı. Nürnberg'in çok güzel bir ortaçağ kenti olduğunu anlatan Menzel, "Ancak eski Nazi geçmişini unutup yeni ileri bir yöne doğru kendini geliştiren bir şehir. İnsan hakları ve barış alanında yaptığı güzel çalışmalarla geleceğini yönlendiren ve büyük bir çaba harcayan bir kent" diye konuştu.



Menzel, bu çerçevede İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan atom bombasının düştüğü alanda uzun yıllar hiçbir yaşam belirtisi olmazken sürgün veren Ginkgo Bilobaları 2017 yılından itibaren Nürnberg'in çeşitli yerlerine diktiklerini söyledi. Menzel, dikilen her ağacın İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni oluşturan 30 maddeden birine adandığını söyledi.



Başkan Uysal, işbirlikleri ve ziyaretleri dolayısıyla Türk-Alman Kadınlar Kulübü, Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği'ne teşekkür etti. Başkan Uysal, Ginko Bilabo'nın sembolize ettiği değerlerin yanı sıra insanlığa "Kendini dünyanın sahibi zannetme. Kadınlara, erkeklere, çocuklara, kendine ve doğaya doğru davran. İyi davran çünkü aslında varla yok arasında çok kısa bir ömrü kat ediyorsun" diye seslendiğini inandığını dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA