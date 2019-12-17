Kadına şiddetle mücadele için valiliklerle eş zamanlı toplantı

17.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:46

"Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı", Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında düzenlendi.



Karabük Valiliğinde düzenlenen toplantıya, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, Vali Yardımcısı Barboros Baran, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve kurum müdürleri katıldı.



Vali Fuat Gürel, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldığını söyledi.



Gürel, il ve ilçelerdeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il ve ilçe bazında bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirlerin değerlendirildiğini aktararak, son dönemde yaşanan üzücü olayların analizlerinin de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerin üzerinde yoğunlaşıldığını kaydetti.

Bakanlıkların ortaya koyduğu seferberlikte illerin de üzerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılmasının kararlaştırıldığını dile getiren Gürel, benzer nitelikte bir toplantının da 20 Aralık'ta tüm ilçelerde kaymakamların başkanlığında yapılacağını bildirdi.

Kaynak: AA