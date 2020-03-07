Kadın kamyon şoförleri maden ocağında direksiyon başında

07.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:18

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kömür madeninde çalışan 6 kadın kamyon şoförü, mesleklerinin zorluklarıyla başarıyla mücadele ederek "ekmeklerini taştan" çıkarıyor.

Pirinççeşme Mahallesi'ndeki maden işletmesine çevre mahallelerdeki evlerinden sabah erken saatlerde gelen 6 kadın, gün boyunca direksiyon sallayıp, çıkarılan kömür ve kaya parçalarını işletme içerisindeki ayrıştırma tesislerine taşıyor.

Kadınlar, kepçe ve kato operatörlerinin yanı sıra erkek kamyon şoförlerinin de görev yaptığı işletmede, mesleklerinin zorluklarına rağmen evlerine ekmek parası götürmek için mücadele ediyor.

Kamyon şoförü, 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Hatice İşbilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin akrabasının yönlendirmesiyle işletmeye iş başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Başvurunun kabul edilmesinin ardından başladığı işini severek yaptığını anlatan İşbilen, "İlk başta biraz zorlandım ancak daha sonra 'pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' dedim. Bir aydan fazla sahada pratik dersler aldık. İlk direksiyon koltuğuna oturduğumda sırtımdan terlerin döküldüğünü hissettim. O kadar heyecanlandım." dedi.

"İstemek başarmanın yarısıdır" sözünü hayatına düstur edindiğini dile getiren İşbilen, çocuklarını da bu düşünce doğrultusunda büyüttüğünü ifade etti.

"Çıtkırıldım değilim"

İşbilen, mesleğinin zorluklarının üstesinden gelmek için yoğun çaba gösterdiğine işaret ederek, "Çıtkırıldım biri değilimdir. Kamyonumu çok seviyorum, inmek istemiyorum. Şeker hastasıyım. Çok kötü günler geçirdim. Bir insan 'yapacağım' diyorsa yapar. Burada çalışmak şekerimi düzene soktu. Kamyonum, adeta evim gibi oldu. Çayım, suyum, temizlik malzemelerim, her şeyim kamyonun içerisinde." diye konuştu.

Kadın şoför, 2 çocuk annesi 50 yaşındaki Yüksel Karacaoğulları da çocuklarına daha güzel bir gelecek sunmak için çalıştığını anlattı.

Kamyon kullanmayı çok sevdiğini ve 25 yıllık şoför olduğunu aktaran Karacaoğulları, "Aslında otomobil kullanıyordum, kamyon biraz büyük geldi ilk başlarda. İsteyen herkes yapabilir bence. Ama dikkat isteyen bir iş. İlk etapta eşim bile 'yapamazsın' dedi. Benim başardığımı gören arkadaşlar da gelip burada çalışmaya başladılar. Her kadının kendi ayakları üzerinde durması gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Şoför Hanife Karakaya ise tıp öğrencisi bir oğlu olduğunu, onun geleceği ve evine ekmek götürmek için gün boyunca madende direksiyon salladığını söyledi.

Başlarda kamyona ve iş ortamına alışmakta güçlük çektiğini ancak mesai arkadaşlarının desteği ile bunu aştığını vurgulayan Karakaya, şöyle konuştu:

"Çok samimi bir ortamımız var. Yaptığım işten gurur duyuyorum. Sanki yıllardan beri berabermişiz gibi hissediyorum. Tatlı yorgunluklarımız var. Ama onlar da gelip geçici şeyler. Eve gidince annelik görevlerimizi de yaptığımız için yorgunluk biraz oluyor. Tüm emekçi kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Biz varsak Türkiye var, hayat var."

Kadın şoförlerden, 2 çocuk annesi Ayşe Kaplan da meslekte cinsiyet ayrımı olmaması gerektiğinin altını çizerek, "İşimi severek yapıyorum. Günün burada nasıl geçtiğini anlamıyorum. Gün boyunca direksiyon sallayıp sonra eve gidip ev işlerimi yapıyorum." dedi.

Şoförlerden 23 yaşındaki Ayça Dirik ile 28 yaşındaki Cennet Öztürk de işlerini severek yaptıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA