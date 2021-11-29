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Kaçaklık olayına karışan 4 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaçaklık olayına karışan 4 kişi tutuklandı

Denizli'de kaçakçılık konularına karışarak hakkında yakalama emri bulunan ve aralarında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 4 kişi tutuklandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de kaçakçılık konularına karışarak hakkında yakalama emri bulunan ve aralarında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 4 kişi tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık konuları ile ilgili olarak hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapmasında; "Vergi Usul Kanuna Muhalefet" suçundan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, "Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, "Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ekiplerce yakalanırken, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DENİZLİ

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