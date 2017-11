Kabul Edildi: İett'nin 2018 Bütçesi 2 Milyar 140 Milyon Tl

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul DHA



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT) İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2018 bütçesi, "2 milyar 140 milyon TL" olarak onayladı. Bütçe görüşmelerinde konuşan İETT Genel Müdürü Arif Emecen, metrobüste 590 araçla hizmet verdiklerini belirterek, "Planlanan Beylikdüzü-Silivri güzergahı ile İstanbul halkı hızlı ve konforlu ulaşım hizmetlerinden birine daha kavuşacaktır" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi'nin Kasım ayında düzenlenen bütçe görüşmelerinde bugün İETT yer aldı. İBB Meclis üyelerine seslenen İETT Genel Müdürü Arif Emecen, 2018 yılı İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün bütçesini ve performans programını sundu. Arif Emecen, dünyanın en büyük ve kalabalık kentlerinden biri olan İstanbul'da günde ortalama 503 yeni aracın trafiğe çıktığını ve yaklaşık 2,5 milyon özel araç, 17 bin 395 taksi, 572 taksi-dolmuş, 6 bin 412 minibüs, 66 bin 269 servis-minibüs ve 6 bin 163 otobüs bulunduğunu söyledi.



METROBÜS SİLİVRİ'YE KADAR UZATILACAK



İETT'nin İstanbul'un can damarı sayılan otobüslerle yılın 365 günü 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini ifade eden Arif Emecen, yaş ortalaması 5,15 olan, 3 bin 130 otobüsü ile İETT'nin Avrupa'nın en geç filosu olmaya devam ettiğini belirtti. Emecen, "İETT, denetim ve yürütümünden sorumlu olduğu Özel Halk Otobüs ve Otobüs A.Ş. otobüsleri ile birlikte günde yaklaşık 50 bin sefer gerçekleştirerek, 4 milyon yolcu taşımaktadır. İstanbul'da kıtalararası yolculuğu hızlandıran metrobüste ise 590 aracımızla hizmet veriyoruz. Yolculuklardaki konforu arttırmak ilk hedefimiz 52 km ve 45 istasyonumuzla birlikte iyileştirme projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Planlanan Beylikdüzü-Silivri güzergahı ile İstanbul halkı hızlı ve konforlu ulaşım hizmetlerinden birine daha kavuşacaktır" diye konuştu.



OTOBÜSLER EN YAKIN METRO VE METROBÜS İLE ENTEGRE EDİLİYOR



Sokak ve caddelerde otobüslerin park etmesini engellenmesi için, atıl olarak duran peron alanları İstanbul'a hizmet veren tüm otobüslerin düzenli park etmesini sağlayacak bir sistem üzerinde çalıştıklarını da aktaran Emecen, bu projeyle Özel Halk Otobüsleri ve Otobüs A.Ş.'nin otobüslerinin cadde ve sokaklara park ederek trafiği yoğunlaştırmasının önüne geçileceğini söyledi.



"SEFER SIKLIĞI YÜZDE 50 ARTIRILMASI HEDEFLENMEKTEDİR"



Arif Emecen, İstanbul'da hizmet veren tüm otobüs hatlarını ana-besleme hat modeli olarak yeniden düzenlediklerini belirterek, "Her mahalleden merkeze olan hat yapısını her mahalleden en yakın metro veya metrobüs istasyonuna entegre olacak şekilde düzenleyerek hatlardaki sefer sıklığının artması sağlanıp seyahat süresi kısaltılmaktadır. Mevcutta 725 olan hat sayısı ana-besleme hat modeline göre yeniden planlandığında toplam hat sayısı 429'a düşerek ortalama hat uzunluğunun da 18 kilometreden 13 kilometreye düşürülmesi ile sefer sıklığının yüzde 50 arttırılması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.



DURAKLAR AKILLANIYOR



"Geçtiğimiz yıl 12 bin 389 olan durak sayısını, 850 tanesi akıllı olmak üzere toplam 12 bin 700'e çıkardık" diyen Emecen, şunları söyledi: "2018'de de 1000 adet yeni kapalı durak ekleme çalışmamız devam ediyor. Duraklarımıza erişim mesafemiz ortalama 500 metre. Bu mesafede duraklara erişim sağlayan nüfus oranı ise yüzde 98. Kasım sonunda tamamlayacağımız çalışmanın birinci etabı ile 3 bin durağımıza led aydınlatma sistemi kurulmaktadır. Bu duraklarımızdaki aydınlatma sistemlerinin enerji ihtiyacının bir kısmı da güneş panelleri ile sağlanacaktır"



"KARA KUTU KAZALARI AZALTTI YAKIT VE EMSİYON TASARRUFU SAĞLADI"



Hizmet kalitesini arttırmak ve problemleri çözmek için yenilikçi ve teknolojik çözümler üretmeye özen gösterdiklerinin altını çizen Emecen, geçen sene uygulanmaya başlanan Kara Kutu projesi sayesinde şoför performansları takip edilerek proaktif eğitimler tasarlandığını, alarm ve uyarı sistemleri üzerinde geliştirmeler yapıldığını dile getirdi. Emecen, 'Projenin sonucunda kaza sayıları yüzde 21 oranında azalmıştır. Yüzde 7 oranında yakıt tasarrufu ve yüzde 6 oranında emisyonlarda azalma sağlanmıştır. Şoförlerin sürüş tekniğindeki iyileşme sayesinde bakım giderleri düşürülmüştür" dedi.



Emecen, İETT'nin 2 milyar 140 milyon TL'lik 2018 Yılı Bütçesi'nin İstanbullulara daha güzel hizmet vermek için kullanılacağını belirtti.



CHP'DEN 2018 BÜTÇESİ'NE İTİRAZ



CHP grubu adına konuşan Meclis Üyesi Mesut Kösedağ ise 2018 bütçesinin 2017'deki bütçe ile hemen hemen aynı olduğunu ve bütçenin kopyala-yapıştır yöntemiyle hazırlandığını savundu.



"GÜNDE YAKLAŞIK 800 BİN KİŞİYİ TAŞIYAN TEKERLEKLİ BİR HAT OLAMAZ"



İstanbul'un trafik sorunun çözümü için acilen raylı ulaşıma geçilmesi gerektiğini vurgulayan Kösedağ, "Günde yaklaşık 800 bin kişiyi taşıyan tekerlekli bir hat olamaz. Başladığında güzel bir uygulamaydı ama artık yerini "raylı ulaşıma"acilen bırakmasının zamanı geldi. İstanbul halkı olarak metrobüste güvenli yolculuk yapmak istiyoruz. Bildiğiniz üzere son 7 yılda metrobüs hattında meydana gelen 32 kazada 9 kişi oldu 68 kişi de yaralandı. Yeni kazaların önüne geçmek için hangi çalışmalar yapılıyor bunu performans bütçesinde göremedik" diye konuştu.



143'E KABUL 69 RET



Mesut Kösedağ, İETT'nin 2018 bütçesinin İstanbul halkının sorunlarına çözüm üretemeyeceğini sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından oylanan İETT'nin 2018 bütçesi 143 kabul, 69 ret oyu ile kabul edildi.