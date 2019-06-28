Kablo hırsızlığı

Sakarya'da Türk Telekom'a ait kabloları çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Türk Telekom'a ait internet, telefon ve enerji nakil kablolarının çalınmasına ilişkin ihbarların artması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde siyah renkli otomobilin arka tamponuna Türk Telekom'a ait yaklaşık 100 metrelik kabloyu bağlayarak kaçan şüpheliyi takibe aldı.

Kovalamaca sırasında Kuzuluk Fatih Camisi'nin avlusundaki şadırvana çarpan araçta bulunan 5 şüpheli, yaya olarak kaçtı.

Otomobildeki parmak izlerini inceleyen jandarma ekipleri, araç plakasının sahte olduğunu, motor ve şasi numaralarının silindiğini belirledi.

Şüphelilerin Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunduğunu belirleyen İl Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat timleri ile Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlenen operasyonda E.A, V.D, M.Ü, B.D, ve G.D'yi gözaltına aldı.

Zanlılara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada çalıntı olduğu düşünülen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin, 27 Aralık 2018 ile 22 Haziran 2019 tarihleri arasında Erenler ilçesi Çaybaşıyeniköy, Sarıcalar ve Kayalarmemduhiye mahallelerindeki hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

Kaynak: AA