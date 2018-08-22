John Bolton: Putin İran Güçlerini İsrail'den Çıkaramayacağını Söyledi

– ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'ye, Rusya'nın "İran güçlerini İsrail'den çıkarmak için baskı yapamayacağını söylediğini" iddia etti.

Haaretz'de yer alan habere göre Bolton, Temmuz'da Trump'la görüşen Putin'in, "İran ve Rusya'nın çıkarlarının aynı olmadığını" söyledi ve "Söz konusu durumda Rusya'nın nasıl bir rol oynayacağı konusunda kendisiyle konuşacağız" dedi.

Bolton ayrıca, Trump yönetiminin İsrail'in Golan Tepeleri üzerinde iddia ettiği egemenliği yakın bir zamanda tanımayı düşünmediğini belirtti ve ekledi:

"Bu durumun gözden geçirilmesi teklifini duydum fakat ABD yönetiminde bu konu hakkında herhangi bir karar verilmedi. İsrail'in Golan Tepeleri'ni sahiplenmesini anlıyoruz fakat ABD'nin konuya olan yaklaşımı henüz değişmedi."

Bolton'ın açıklamalarıyle aynı gün, Putin Soçi'de gerçekleştirdiği basın toplantısında ABD ile gerçekleştirilen zirvenin "oldukça yararlı" olduğunu; ancak, Trump'ın Rusya üzerinde uyguladığı yaptırımların bir anlamı olmadığını söyledi. - İstanbul