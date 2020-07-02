Jeffrey Epstein'in kız arkadaşı tutuklandı Cinsel istismardan hüküm giyen Amerikalı finansçı, iş insanı Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell gözaltına alındı.

Cinsel istismardan hüküm giyen Amerikalı finansçı, iş insanı Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell gözaltına alındı.

Cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, Epstein adına reşit olmayan kızları tedarik etme ve cinsel amaçlı insan ticareti ile ilgili suçlamalar kapsamında FBI tarafından gözaltına alındı.

NBC News'ta yer alan haber de Maxwell'in ABD'nin New Hampshire eyaletinde gözaltına alındığı belirtildi.

Epstein, 29 Ağustos 2019'da intihar sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: DHA