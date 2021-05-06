Japonya, siber uzay ve elektromanyetik sahalarda Öz Savunma Kuvvetlerinin kapasitelerini geliştiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya, siber uzay ve elektromanyetik sahalarda Öz Savunma Kuvvetlerinin kapasitelerini geliştiriyor

Japonya, siber uzay ve elektromanyetik sahalarda Öz Savunma Kuvvetlerinin kapasitelerini geliştiriyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, siber uzay, elektromanyetik ve dış uzay alanlarında Öz Savunma Kuvvetlerinin (SDF) kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor.

Japonya, siber uzay, elektromanyetik ve dış uzay alanlarında Öz Savunma Kuvvetlerinin (SDF) kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor.

Japonya, Kyodo ajansının SDF kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Rusya ve Çin'in askeri yayılmacılığı karşısında çeşitli alanlarda askeri unsurlarını geliştirecek.

Mevcut mali yıl kapsamında Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) bünyesinde kurulması tamamlanacak Uzay Operasyon Filosunun kadrosu 20'den 70'e çıkarılacak.

Mart ayında Kumamoto'da kurulan elektronik harp birimine benzer diğer 5 yeni birim, Mart 2022'ye kadar başkent Tokyo'daki Camp Asaka üssünde kurulacak.

Batıdaki Yamaguçi eyaletinde yapım aşaması süren uzay gözetleme radarı 2023 mali yılında hizmete alınacak.

Siber alanına yönelik SDF'nin kara, hava ve deniz kuvvetleri ile özel sektörden uzmanları bir araya getirileceği 540 üyeli siber güvenlik birimi oluşturulacak.

Öte yandan Savunma Bakanlığının, düşman radarlarını bozmak amacıyla uzaktan karıştırıcı elektronik harp uçağı üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı! Çin ve Japon medyasında gündem oldu
Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı! Çin ve Japon medyasında gündem oldu
SpaceX'in Starship'i ilk defa patlamadan indi, Blue Origin ilk uzay uçuşu için açık artırma başlattı
SpaceX'in Starship'i ilk defa patlamadan indi, Blue Origin ilk uzay uçuşu için açık artırma başlattı
Meral Akşener'den Fahrettin Koca'ya Çin aşısı tepkisi: Uygur kardeşlerimiz tecavüze uğruyor, yazıklar olsun
Meral Akşener'den Fahrettin Koca'ya Çin aşısı tepkisi: Uygur kardeşlerimiz tecavüze uğruyor, yazıklar olsun
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Ünal Karaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Japonya, siber uzay ve elektromanyetik sahalarda Öz Savunma Kuvvetlerinin kapasitelerini geliştiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 07:17:50. #1.14#

title