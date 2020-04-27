HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Japonya Merkez Bankası para politikasını daha da gevşetti - Ekonomi
Merkez Bankası, Japonya, Banka, Ekonomi, Haber

Japonya Merkez Bankası para politikasını daha da gevşetti

Japonya Merkez Bankası (BoJ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla para politikasını daha da gevşeterek, sınırsız miktarda devlet tahvili alımı yapacağını bildirdi.

27.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:56
Japonya Merkez Bankası para politikasını daha da gevşetti

Japonya Merkez Bankası (BoJ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla para politikasını daha da gevşeterek, sınırsız miktarda devlet tahvili alımı yapacağını bildirdi.

BoJ, bugün gerçekleştirdiği para politikası toplantısında, parasal gevşemeyi daha da artırıcı yönde kararlar alırken, daha önce yıllık 80 trilyon yen olan devlet tahvili alım miktarı üst sınırını metinden kaldırdı.

Karara ilişkin bankanın internet sitesinden yapılan açıklamada, Japonya ekonomisinde durumun, Kovid-19'un hem yurt içi hem de yurt dışında yayılımının artması nedeniyle giderek daha ciddileştiği vurgulandı.

Hükümetin ve BoJ'un aldığı politika tepkilerinin ekonomide bazı olumlu etkiler gösterse de şirketlerin mali pozisyonlarındaki bozulmadan anlaşıldığı gibi finansal koşulların daha az uyumlu hale geldiğine işaret edilen açıklamada, "Bu gelişmeler göz önüne alındığında, BoJ para politikasını daha da gevşetme kararı aldı. Bu kapsamda, şirket tahvili ve bonosu alımları artırılacak. Devlet tahvili alımları daha aktif bir şekilde gerçekleştirilecek. Kovid-19'a karşı finansmanı kolaylaştırmak için özel fon sağlama işlemleri güçlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bankanın bu önlemleri, finansal kurumlar ve firmalara sorunsuz finansman sağlamak ve finansal piyasalarda istikrarı korumak amacıyla aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Oy birliği ile alınan karar kapsamında, banka şirket tahvili ve bonosu alımlarının azami miktarı önemli miktarda artırılacak ve üst sınırı toplamda yaklaşık 20 trilyon yen olacak şekilde şirket tahvili ve bonosu alınacak. Satın alınacak şirket tahvillerinin maksimum vadesi 5 yıla çıkarılacak. Tahvil piyasasındaki likiditenin düşük kaldığı bir ortamda, hükümetin acil ekonomik önlemlerine cevaben devlet tahvili ve bonosu ihraç miktarındaki artışın, piyasa üzerinde etkisi olacaktır. Bu durum göz önüne alındığında, BoJ tahvil piyasasında istikrarı korumak ve tüm getiri eğrisini istikrarlı bir şekilde dengelemek amacıyla devlet tahvili ve bonolarının alımlarını daha aktif gerçekleştirecektir. Öte yandan yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ve yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımı gerçekleştirilecek."

Politika faizinin yüzde eksi 0,1'de bırakıldığı da aktarılan açıklamada, alınan güçlü parasal genişleme kararının ekonomik ve finansal faaliyetlerin desteklenmesine katkıda bulunacağı değerlendirmesine yer verildi.

Ekonomik beklentiler

BoJ'un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirme ve beklentilerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde yayımlandı.

Japonya ekonomisindeki ciddi durumun Kovid-19 salgını nedeniyle sürmesinin muhtemel olduğuna işaret edilen metinde, enflasyondaki yıllık değişimin şimdilik virüsün yayılımı ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle zayıf kalmasının beklendiği bildirildi.

Metinde, salgının kontrol altına alınmasının ardından, Japonya ekonomisinin uygulamaya konulan tedbirler ve talepteki artışın etkisiyle toparlanacağı öngörüsüne yer verilerek, enflasyondaki yıllık değişimin ise kademeli gerçekleşeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Metne göre, banka enflasyon beklentisini 2020 mali yılı için yüzde 1,0 ila yüzde 1,1 aralığından, yüzde eksi 0,7 ila yüzde eksi 0,3 aralığına revize etti. Tüketim vergisi artırımının etkileri hariç tutulduğunda ise daha önce 2020 için yüzde 0,9-1,0 aralığında bulunan enflasyon beklentisi yüzde eksi 0,8 ila yüzde eksi 0,4 aralığına çekildi.

Banka, 2019 mali yılı için reel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) beklentisini yüzde 0,8 ila yüzde 0,9 aralığından, yüzde eksi 0,4 ila yüzde eksi 0,1 aralığına düşürdü. 2020 mali yılında ise Japonya ekonomisinin yüzde 3 ila yüzde 5 arasında daralacağı öngörüldü. Banka daha önce ekonominin 2020 mali yılında yüzde 0,8-1,1 bandında büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.

Japonya ekonomisi için daha önce yüzde 1-1,3 olarak duyurulan 2021 büyüme beklentisi de yüzde 2,8-3,9'a yükseltildi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a personel alınacak Ekonomi
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a personel alınacak
Yasağın kalkmasıyla esnaf, soluğu halde aldı Ekonomi
Yasağın kalkmasıyla esnaf, soluğu halde aldı
Yurt dışından alınan telefonların kayıtsız kullanım süresi uzatılacak Ekonomi
Yurt dışından alınan telefonların kayıtsız kullanım süresi uzatılacak
Amasya'da bir ay boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak Ekonomi
Amasya'da bir ay boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Bakan Varank, yerli solunum cihazının üretim sürecini anlattı Ekonomi
Bakan Varank, yerli solunum cihazının üretim sürecini anlattı
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş
AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek
Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek
Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir
Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Evinin bahçesine kurduğu serada 100 bin fide üretiyor
Evinin bahçesine kurduğu serada 100 bin fide üretiyor
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti
Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Naci Bostancı Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Rafet El Roman Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla İsveç Mayıs Ambulans Futbolcu
Şu an buradasınız: Japonya Merkez Bankası para politikasını daha da gevşetti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 10:56:07. #1.15#
title