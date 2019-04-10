Japonya'dan Golan Tepeleri Kararı

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, ülkesinin İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını ve ABD hükümetine konuyla ilgili kararın bildirildiğini söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, çarşamba günü gerçekleştirilen Meclis Dışişleri Komisyonu toplantısında konuştu. Kono, Japonya'nın İsrail'in Golan Tepeleri konusundaki kararını tanımadığını ve ABD'nin İsrail'in bölge üzerindeki egemenliğini kabul etmesinin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu söyledi. Kono, ayrıca geçtiğimiz hafta Fransa'da gerçekleştirilen G7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'a görüşlerini aktardığını ifade etti.

Tepkiler ilk değil

Uluslararası hukuka göre Suriye toprağı kabul edilen ancak fiilen İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri, ABD'nin, İsrail'in bölgedeki egemenliğini tanıma kararı nedeniyle gündeme gelmiş, ABD'nin kararı geçtiğimiz ay acil olarak toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısında da eleştirilmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA