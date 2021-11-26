Japon dostluğuna ödül

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, Japonya ve diğer ülkeler arasında dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunan kişi ve kurumlara verilen 'Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü' Fatma Şahin'e verildi.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde düzenlenen ödül törenine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükelçi Suzuki Kazuhiro, JICA Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro İkuro ve oda başkanları katıldı. Fatma Şahin'e Japonya ile kurduğu ikili ilişkiler sebebi ile Japonya ve diğer ülkeler arasında dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunan kişi ve kurumlara verilen Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü verildi. Fatma Şahin'e ödül, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki tarafından verildi.

"Sığınmacıları kabul eden Gaziantep'in büyükşehir belediye başkanı olarak halkın yükünü azaltmak için çok çalışmaktadır. Şahin, Türkiye'nin dostu Japonya ile beraber kanalizasyon altyapı desteği projesini yaparak Japonya'nın bölgeye verdiği desteği sağlamlaştırdı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak ise Japon bilgi ve birikimi ile Ankara ve Gaziantep'te afet önleme seminerleri yaptı. Sayın Şahin, Japonya'nın gelecekte dostu olarak iki ülke ilişkisine büyük katkı sağladı. Bu ödülle Türkiye ve Japonya arasında daha büyük iş birliklerinin olacağına inanıyorum."