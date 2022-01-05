Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, titiz bir operasyon sonucunda uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair bir ihbarı değerlendirmesi neticesinde bahse konu işyerinde arama gerçekleştirerek uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde bir şahsın işyerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve ruhsatsız silah bulundurduğu ihbarını değerlendirerek operasyon gerçekleştirdi. Bahse konu iş yerinde sabah saatlerinde iş yerinde yapılan aramada 1 adet tabanca, 23 adet fişek, 43 gram Metamfetamin uyuşturucu, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi. Konuyla ilgili bir şahıs gözaltına alınırken şahısla ilgili yapılan kimlik sorgusunda dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik hakkında yakalama kararı olduğu da tespit edildi. Konuyla ilgili işlemler sürüyor. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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