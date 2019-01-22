Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 3 şüpheli yakalandı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, merkeze bağlı Oğuldoruk köyü mevkisinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 29 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen madeni sikke, tarihi eser niteliğinde 2 ok ucu, tarihi eser niteliğinde bir obje ve 1 gram kubar esrar ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA