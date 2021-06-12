Jandarma Trafik Personelinden Tebdili Kıyafet ile Denetim
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Jandarma Trafik Personelinden Tebdili Kıyafet ile Denetim

Jandarma Trafik Personelinden Tebdili Kıyafet ile Denetim
Habermetre - Haberler | Toplum

Valiliğimiz İl Jandarma KomutanlığıTrafik Personelince; toplu taşıma araçlarında, araç içerisinde sivil kıyafetli olarak seyahat edilmek suretiyle habersiz denetimler yapılmaktadır.

Valiliğimiz İl Jandarma KomutanlığıTrafik Personelince; toplu taşıma araçlarında, araç içerisinde sivil kıyafetli olarak seyahat edilmek suretiyle habersiz denetimler yapılmaktadır.

Araç sürücülerinin trafik kurallarına uyup uymadıkları, yolculuk esnasında yolcuların güvenliğini tehlikeye atacak davranışlarda bulunup bulunmadığı gibi konularda araç sürücülerinden ve yolculardan habersiz denetimler yapılmaktadır.

Vatandaşlarımızın trafikte iken güvenliklerinin sağlanması yönündeki çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir.

Kaynak: Habermetre

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