Jandarma Teşkilatımız 182 Yaşında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarma Teşkilatımız 182 Yaşında

Jandarma Teşkilatımız 182 Yaşında
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Sn. Enver Ünlü, Jandarma Teşkilatımızın 182. kuruluş yılı münasebetiyle Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammed Sevinç ve beraberindeki personelleri makamında kabul etti.

Valimiz Sn. Enver Ünlü, Jandarma Teşkilatımızın 182. kuruluş yılı münasebetiyle Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammed Sevinç ve beraberindeki personelleri makamında kabul etti. pic. twitter. com/BjdTqcPNvr

— TC Giresun Valiliği (@TC_giresun) June 14, 2021

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ali Babacan Hulusi Akar Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sarp Akkaya Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Rıza Çalımbay Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarma Teşkilatımız 182 Yaşında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 21:52:38. #1.14#

title