Jandarma Teşkilatımız 182 Yaşında
Valimiz Sn. Enver Ünlü, Jandarma Teşkilatımızın 182. kuruluş yılı münasebetiyle Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammed Sevinç ve beraberindeki personelleri makamında kabul etti.
Valimiz Sn. Enver Ünlü, Jandarma Teşkilatımızın 182. kuruluş yılı münasebetiyle Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammed Sevinç ve beraberindeki personelleri makamında kabul etti. pic. twitter. com/BjdTqcPNvr
— TC Giresun Valiliği (@TC_giresun) June 14, 2021
Kaynak: Habermetre