MEB ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU EKRANI! e -Devlet 20 bin öğretmen ataması başvuru nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Bakan Tekin'in açıklamasına göre; sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik öğretmenliği için bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968 öğretmen atanacak. MEB ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU EKRANI! 20 bin öğretmen ataması başvuru nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

MEB ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU EKRANI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin merakla beklenen öğretmen atamaları ile ilgili açıklamada bulunuyor. Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Hazine ve Maliye bakanımız ve ilgili kurmaylarıyla görüşme ve toplantılar yaptık. 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık." dedi.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ, BAKAN TEKİN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada öğretmen atamalarına ilişkin, "Atama bekleyen öğretmen adaylarımızın durumunu mütalaa ettik. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımız son bir kez daha görüşecek. Ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını başvuru takvimini ve süreci paylaşacak. Kısa zamanda atamayı bakanımız açıklayacak." demişti. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu.

ATAMA YAPILACAK BRANŞLAR BELLİ OLDU

Bakan Tekin'in açıklamasına göre; sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik öğretmenliği için bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968 öğretmen atanacak.

"YÜZDE 50 KPSS YÜZDE 50 MÜLAKAT"

Tekin, "Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. " ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?

20 Mayıs'ta başlayacak atama başvurularına ilişkin sürecin ayrıntıları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.

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