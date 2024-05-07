MEB Öğretmen ataması başvuru tarihi açıklandı mı? Başvurular nereden, nasıl yapılır? Öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu!

MEB Öğretmen ataması başvuru tarihi açıklandı mı? Başvurular nereden, nasıl yapılır? Öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. KPSS ve mülakat öğretmen atamasında var mı ve 2024 öğretmen ataması hangi tarihte olacağı araştırılıyor. Öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 öğretmen ataması başvuru ekranı!

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?

20 Mayıs'ta başlayacak atama başvurularına ilişkin sürecin ayrıntıları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.

KPSS ÖĞRETMEN ATAMASINDA MÜLAKAT VAR MI?

Tekin, "Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. " ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN ATAMASI BRAŞ DAĞILIMI 2024

Bakan Tekin'in açıklamasına göre; sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik öğretmenliği için bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968 öğretmen atanacak.