JANDARMA ARACI, ŞEHİDİN OĞLU İÇİN SÜNNET ARABASI OLDU
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JANDARMA ARACI, ŞEHİDİN OĞLU İÇİN SÜNNET ARABASI OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta jandarma aracı, 2015 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gözüdok'un (38) oğlu Ahmet Salih Gözüdok (8) için sünnet arabası oldu.

TOKAT'ta jandarma aracı, 2015 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gözüdok'un (38) oğlu Ahmet Salih Gözüdok (8) için sünnet arabası oldu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 6 yıl önce operasyondan dönen askerleri taşıyan araç, Sur ilçesi girişinde sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada 3 çocuk babası Uzman Çavuş Mehmet Gözüdok şehit oldu. Tokat'a defnedilen şehidin oğlu Ahmet Salih Gözüdok için kentte ailesi tarafından bugün sünnet töreni düzenlendi.

Şehidin eşi Dilek Gözüdok, Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na giderek oğlu Ahmet Salih Gözüdok için sünnet töreni yaptığını belirtip askerleri davet etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri bir aracı balonlarla süsleyerek sünnet aracına dönüştürdü. Sirenler çalarak Dilek Gözüdok'un yaşadığı eve gelen jandarma ekipleri, Ahmet Salih Gözüdok'a sürpriz yaptı. Sünnet arabasına binen Ahmet Salih Gözüdok, sirenler eşliğinde şehir turu attıktan sonra törenin yapılacağı salona geldi.

'BİR YANIMIZ EKSİK AMA GURURLUYUZ'

Jandarmanın duyarlılığına teşekkür eden Dilek Gözüdok, "Oğlum babası şehit düştüğünde 2 yaşındaydı. Oğlumla beraber 2 tane de kız kardeşi var. Bütün isteğim onun için böyle bir gün düzenlemekti. Şehidimiz de bunu çok istiyordu. O yok yanımızda, ama sağ olsun herkes var, bizi yalnız bırakmadılar. Bir yanımız eksik ama gururluyuz. Herkese, gelen bütün sevdiklerimize teşekkür ediyorum. İnşallah damatlığını da mürüvvetini de görürüz" dedi.

Jandarmanın kendisine sürpriz yaptığını söyleyen Ahmet Salih Gözüdok ise, "Arabaları süslemişler. Beni gezdirmek için bir sürü jandarma arabası gelmiş. Çok mutluyum" dedi.

JANDARMA ARACI, ŞEHİDİN OĞLU İÇİN SÜNNET ARABASI OLDU
JANDARMA ARACI, ŞEHİDİN OĞLU İÇİN SÜNNET ARABASI OLDU
JANDARMA ARACI, ŞEHİDİN OĞLU İÇİN SÜNNET ARABASI OLDU
JANDARMA ARACI, ŞEHİDİN OĞLU İÇİN SÜNNET ARABASI OLDU
JANDARMA ARACI, ŞEHİDİN OĞLU İÇİN SÜNNET ARABASI OLDU
JANDARMA ARACI, ŞEHİDİN OĞLU İÇİN SÜNNET ARABASI OLDU
JANDARMA ARACI, ŞEHİDİN OĞLU İÇİN SÜNNET ARABASI OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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