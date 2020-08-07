İzzet Yıldızhan'dan İzmir valisine hayırlı olsun ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile İzmir Valisi olarak atanan Yavuz Selim Köşger, iki ay önce yeni görevine başlamıştı. Geçtiğimiz yıl İzmir'e yerleşen ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, büyük oğlu Mustafa Yıldızhan ile birlikte Vali Köşger'i makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Yıldızhan, iki ay önce Aydın Valiliğinden İzmir Valiliğine atanan Yavuz Selim Köşger'e İzmir için hayırlı olması temenni dileklerini iletti. MASKE TAKMAYI İHMAL ETMEDİLER Vali Yavuz Selim Köşger ise ünlü sanatçıya bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. İzzet Yıldızhan, ziyaret sırasında sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak maskesini takmayı ihmal etmedi. Ünlü türkücü, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile çektiği bu fotoğraf karesini sosyal medyasından takipçileriyle paylaştı.& ;



Kaynak: Snob Magazin