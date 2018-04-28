İzto Özel Meclis Toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların altında güven ve istikrar yatmaktadır. Ülkemizi hak ettiği yere, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız." dedi.

Hisarcıklıoğlu İzmir Ticaret Odasında (İZTO) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen özel meclis toplantısında yaptığı konuşmada, İzmir'in Avrupa'nın en büyük liman kentlerinden biri haline geldiğini söyledi.

İzmir'in, 8 üniversite, 13 organize sanayi bölgesi (OSB), 2 serbest bölge ve 3 teknoloji geliştirme bölgesi, 4 uluslararası konteyner limanı ile Türkiye'nin yıldız kentlerinden biri olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, tek başına milli gelirin yüzde 6'sını, sanayi üretimi ve ihracatının yüzde 7'sini, toplam vergi gelirlerinin yüzde 12'sini ülkeye kazandırdığını kaydetti.

"G20'nin en hızlı büyüyen ülkesiyiz"

Hisarcıklıoğlu, İzmir'in Başbakan Binali Yıldırım'ın icracı vizyonu ile atağa kalktığını dile getirdi.

"Türk iş dünyası olarak karşımıza çıkan her engele rağmen neler yapabileceğimizi, ne kadar dinamik ve üretken olduğumuzu büyüme rakamlarıyla bir kez daha ispat ettik." diyen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Özel sektör, devlet iş birliği ile birçok sıkıntıyı aştığımızı gördük. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin liderliğinizde hükümetimizin iş alemi ile istişare ederek bu son dönemde hayata geçirdiği finansman, istihdam ve üretimdeki tarihi destekler, borsa camiamızın öncülük ettiği, Sayın Başbakanımızla beraber lansmanını yaptığımız nefes kredisi, ekonomiye ivme kazandırdı. G20'nin en hızlı büyüyen ülkesiyiz. Elbette işimiz daha bitmedi.

Bazı malum çevreler, terör örgütlerini kullanarak Türkiye ekonomisini zor duruma düşürmek istemektedir. Bunlara karşı da içeride safları hep beraber sıklaştırmalıyız. Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların altında güven ve istikrar yatmaktadır. Masa başından bize ahkam kesen, başardıklarımızı görmezden gelen reyting şirketlerini de hep beraber mahkum ederiz. Ülkemizi hak ettiği yere, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız."

İzmir Körfez Geçiş Projesi

İZTO Başkanı Mahmut Özgener de İzmir'in, Türkiye ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın odayı ziyaretlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Özgener, Erdoğan'ın İzmirlilere müjdelediği projelerden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım'a, İzmir'e yaptığı katkılar için teşekkür eden Özgener, şunları kaydetti:

"İzmir adına önemli bir dileğimiz var. İnciraltı ve Bostanlı arasında yapımı planlanan bin 200 metre tüp geçit, İzmir Körfez Geçiş Projesi'nin bir an önce başlaması ve kentimiz için hayal ettiğimiz bir projenin daha hayata geçmesini istiyoruz. Bu kenti dünyanın sayılı merkezlerinden birisi haline getirmek ortak hedefimiz ise hep birlikte bu dev projelerin yanında durmalı ve destekleyicisi olmalıyız.

Biz, İzmir Ticaret Odası olarak, kentimiz adına yapılacak her türlü mega proje ve yatırımın destekçisiyiz. Üzerimize düşen görev neyse layıkıyla gerçekleştireceğimize şüpheniz olmasın."