İZMİR Zafer Bayramı'nda zeybekli servis
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İZMİR Zafer Bayramı'nda zeybekli servis

Zafer Bayramı'nda zeybekli servisİZMİR'in Çeşme ilçesinde bulunan bir restoranda personel, 30 Ağustos Zafer bayramı nedeniyle Efe kostümü giyerek servis yaptı ve zeybek oynadı.

30.08.2020 16:23 | Son Güncelleme: 30.08.2020 16:29

Zafer Bayramı'nda zeybekli servis

İZMİR'in Çeşme ilçesinde bulunan bir restoranda personel, 30 Ağustos Zafer bayramı nedeniyle Efe kostümü giyerek servis yaptı ve zeybek oynadı. Öte yandan tüm gün milli marşların çalındığı restoranda personel Türk bayrağı baskılı tişörtler giyerken, müşterilerine bayram ruhunu ve coşkusunu yaşattı.

İzmir'in turizm cenneti ilçesi Çeşme'deki bir restoranda 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tüm personel Türk bayrağı baskılı tişörtler giyerek servis yaparken, her masaya Türk bayrakları bırakıldı. Öte yandan tüm gün milli marşların çaldığı işletmede 100 parçalık Atatürk sergisi açıldı. En çok beğeni toplayan ise bir personelin Efe kostümü giyerek servis yapması ve zeybek oynaması oldu.

Bu hazırlıklarla diğer işletmelere örnek olmayı amaçladıklarını söyleyen işletme sahibi Selim Akbaykal, 30 Ağustos bizler için çok değerli, çünkü bu zafer sayesinde ülkemizden düşmanları kovduk. Bu ulusal bilinci herkese aşılamak için işletmemizde bir takım çalışmalar yaptık. Tüm personeli Atatürk ve Türk bayrakları tişörtler giydirdik. Her masaya Türk bayrakları bıraktık, 100 parçalık Atatürk sergisi açtık. Televizyonda sürekli ulusal marşlar çalıyoruz. Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz. Çok güzel tepkiler aldık, çünkü bu önemli bir bayram. Restoranımıza gelenler böyle bir ortamla karşılaşmanın onlar için sürpriz olduğunu söylüyor. Çeşme ulusal konularda duyarlılığı olan bir ilçemiz bu nedenle pek çok esnaf hazırlık yapıyor. Ancak biz çok iyi hazırlandık ve bu konuda da rekabete hazırız. Örnek olmayı kendimize misyon edindik dedi.

SICAK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDİ

Efe kostümüyle zeybek oynayan ve müşterilere servis yapan Mutlu Coşar, Her yıl geleneksel olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı birlikte kutluyoruz. Aydın'lı olduğum için hevesliyim ve bu zeybek kostümleri giyiyorum. Bugün zeybek oynadım ve herkesten çok güzel tepkiler aldım. Sıcak havaya rağmen bu kostümün içinde zorlanmıyorum, çünkü severek giyiyorum. Kökenlerimiz de böyle. Dedelerimiz bu kostümlerde dağlarda gezerlermiş. Aynı şekilde biz de giyiyoruz, alışkınız dedi.

'ÇOK GURURLANDIRICI'

Hazırlıkların her yıl yapıldığını söyleyen restoran personelinden Gürkan Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığımız için sevinçliyiz. Müşterilerimiz de bu durumdan çok memnun. Genelde bizleri bu duyguları hatırlattığımız için tebrik ediyorlar diye konuştu.

İstanbul'dan tatil için Çeşme'ye gelen vatandaşlardan Hayriye Toptaş, Yapılan hazırlıkları çok beğendim. Bugün çok özel bir gün ve buradaki herkesin bizlere bir şeyler katmak için bu şekilde giyinmesi çok gururlandırıcı ve çok duygulandırıcı. Unutmamamız gereken şeyler bunlar. Çok memnun kaldık ve çok beğendik. İstanbul'da da bazı mekanlarda böyle uygulamalar var. Görüyoruz ve çok duygulanıyoruz diye konuştu.

Müşterilerden Elize Aslan, Bence böyle bir ruhu yaşatmış olmaları çok güzel. Umarım bütün işletmeler böyle duyarlı olur dedi.

Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Türkiye'de geçirmekten mutluluk duyduğunu söyleyen vatandaşlardan Oktay Işık ise, Almanya'da bu tarz şeylerle karşılaşmıyoruz. Bu yüzden bize çok değişik ve güzel geldi diye konuştu.

İZMİR Zafer Bayramı'nda zeybekli servis

Kaynak: DHA

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