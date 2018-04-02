İzmir 'Riskli Bölge' Kararına İtiraz İçin Ankara'ya Gittiler

'Riskli bölge' kararına itiraz için Ankara'ya gittiler

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde yer alan 540 hektarlık alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm kapsamında 'Riskli alan' ilan edilmesine itiraz eden Karabağlar Mahalleler Birliği üyesi 25 kişi, topladıkları imzaları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na sunmak üzere Ankara'ya hareket etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Karabağlar İlçesi'nde yer alan ve 16 mahalleyi kapsayan toplam 540 hektarlık alan, 31 Aralık 2012 tarihinde kentsel dönüşüm kapsamında 'Riskli alan' ilan edildi. Duruma itiraz eden bölge halkı kararın iptal edilmesi için imza kampanyası başlattı. İzmir Mahalleler Birliği çatısı altında toplanan dernekler tarafından yaklaşık 17 bin imza toplandı. Dernek üyelerinden oluşan yaklaşık 25 kişilik heyet, bugün saat 22.00 sıralarında toplanan imzaları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na sunmak üzere Ankara'ya hareket etti. Heyeti yolcu etmek için mahalle meydanında toplanan yaklaşık 60 kişilik gurup da ellerinde 'Afet bahane rant şahane' ve 'Tapu hakkımız ranta dönüştürülemez' yazılı pankartlar taşıdı. Sık sık 'Karabağlar bizimdir bizim kalacak' sloganları atan gurup heyetin yola çıkmasının ardından olaysız dağıldı.