İZMİR Kuyumcular Odası'ndan sahte altın uyarısı
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İZMİR Kuyumcular Odası'ndan sahte altın uyarısı

Kuyumcular Odası'ndan sahte altın uyarısıİZMİR Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, döviz bürolarının altın alım satım yetkisi bulunmadan haksız rekabete girdiğini öne sürerek "Döviz bürosundaki kişilerin ustalık belgesi olmadığı için aldığı altının sahte olup olmadığını anlamıyor.

İZMİR Kuyumcular Odası'ndan sahte altın uyarısı
07.08.2020 09:24 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:27

Kuyumcular Odası'ndan sahte altın uyarısı

İZMİR Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, döviz bürolarının altın alım satım yetkisi bulunmadan haksız rekabete girdiğini öne sürerek "Döviz bürosundaki kişilerin ustalık belgesi olmadığı için aldığı altının sahte olup olmadığını anlamıyor. Vatandaşlar da mağdur oluyor" dedi.

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, altın yatırımı yapacaklara dolandırılmamaları için uyarılarda bulundu. Vatandaşların altın alışverişlerinde güvendikleri kuyumcuları tercih etmesini öneren Turgay Baransel, döviz bürolarının altın alma yetkileri bulunmadığını, kanunen sadece darphane malı satmakla yetkili olduklarını söyledi. Döviz bürolarının kuyumcuların sahip olduğu ustalık belgeleri bulunmadığına dikkat çeken Baransel, "Döviz büroları aldıkları altının sahte olup olmadığını bilmeden tekrar vatandaşa satıyor. Bir süre önce sahte ata altına rastladık. Vatandaş döviz bürosundan aldığını söyledi, ancak hangisinden aldığını ispat edemedi" diye konuştu.

Sahte altın sorununun kuyumcu esnafına da zarar verdiğini anlatan Baransel, sadece kuyumculardan yapılan alışverişlerin fiyat tabelasına uygun biçimde gerçekleştirildiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Tüm kuyumcularda fiyat tabelası vardır. Döviz büroları hurdadan 25-30 TL düşük fiyatla alıp esnafımızın ekmeğiyle oynuyor. Döviz büroları bunu yapmamalı. Döviz bürosundaki kişilerin ustalık belgesi olmadığı için aldığı altının sahte olup olmadığını anlamıyor. Vatandaşlar da mağdur oluyor. İnternetten satışlar ve sahte altınlar ile ilgili darphaneye yazı yazdık. Ata lira basılıyor, cezası yok. İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Darphanenin bastığı Atatürk baskılarını basmamaları gerekir. Bunlar düğünlerde takılıyor. Bize geldiklerinde biz anlıyoruz bunları. Ama kuyumcular zan altında kalıyor."

GERÇEK ALTINI SESİNDEN ANLIYOR

Kemeraltı Çarşısı'ndaki kuyumcu esnafı Sinan Duran da konuyla ilgili mağduriyet yaşadıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Altının normalde kuyumcular dışında hiçbir yerde bozdurulmaması lazım. Ama bozduranlar var. Piyasadan yüksek bedelle alıp düşük fiyatla satmaları, düşük ayarlı ürün satmaları anlamına gelir. Vatandaşlardan tek isteğimiz altını kuyumculardan alsınlar. Çünkü güvenilir. Biz her ay altınlarımızı analize gönderiyoruz. Altının sağlam olup olmadığı test ediliyor. Bize gelen altını tezgaha atıp sesinden gerçek olup olmadığını anlarım. Demir çınlaması gibi bir ses gelirse o gerçek altındır. Renginden de anlaşılır."

SORUN YAŞANIRSA ADRES BELLİ

İzmir'de yaşayan vatandaşlardan Gurbet Açıkgöz de güvenli alışveriş için kuyumcuları tercih ettiğini belirterek "Bugün altın zincirimi bozdurdum. Ama kuyumcuyu tercih ettim. Çünkü daha güvenilir. Başıma bu yüzden kötü bir olay gelmedi" dedi.

Hasan Yavuz ise şunları söyledi:

"Altın alırken tanıdık kuyumculara gidiyorum. Çünkü herhangi bir sorun yaşarsam kime gidebileceğimi bilmeliyim. Kimse tanımadıkları yerden alışveriş yapmasın. Aksi takdirde önüne sorun çıkıyor. İşlenmiş altını kuyumcular satıyor. Döviz büroları daha fazla işlenmemiş altın satıyor."

Kaynak: DHA

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