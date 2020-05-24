İZMİR Kısıtlamada kahvehanede okey oynarken yakalandılar, 32 bin TL ceza yediler
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İZMİR Kısıtlamada kahvehanede okey oynarken yakalandılar, 32 bin TL ceza yediler

Kısıtlamada kahvehanede okey oynarken yakalandılar, 32 bin TL ceza yedilerİZMİR'in Ödemiş ilçesinde, sokağa çıkma yasağına rağmen kahvehanenin bodrum katında bir araya gelerek okey oynayan 10 kişiye toplam 31 bin 500 TL ceza kesildi.

24.05.2020 00:18 | Son Güncelleme: 24.05.2020 00:22

Kısıtlamada kahvehanede okey oynarken yakalandılar, 32 bin TL ceza yediler

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, sokağa çıkma yasağına rağmen kahvehanenin bodrum katında bir araya gelerek okey oynayan 10 kişiye toplam 31 bin 500 TL ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı sürerken, ihbar üzerine Zafer Mahallesi Birgi Yolu Caddesi'ndeki kahvehanenin bodrum katında okey oynandığını belirledi. Kahvehanenin bulunduğu bölgeye giden ve belirtilen binanın bodrum katından okey taşı sesi gelmesi üzerine içeri giren polisler, burada bulunan 10 kişinin sokağa çıkma ve bu tür yerlerin kapatılması yasaklarına rağmen içeride okey taşları ve oyun kağıtları ile oyun oynadığını tespit etti. 10 kişiye, 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet suçundan kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 31 bin 500 TL para cezası kesildiği ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

İZMİR Kısıtlamada kahvehanede okey oynarken yakalandılar, 32 bin TL ceza yediler

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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