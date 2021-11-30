İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem - Haberler
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İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'de, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 3,97 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Urla ilçesine 56,18 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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Son Dakika: İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

Son Dakika: İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

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