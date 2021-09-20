İzmir'in meşhur gevrek ve boyozuna zam - Haberler Ekonomi
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İzmir'in meşhur gevrek ve boyozuna zam

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İzmir'in meşhur gevrek ve boyozuna zam

İzmir'in meşhur gevrek ve boyozu ile poğaça fiyatlarına zam geldi.

İzmir'in meşhur gevrek ve boyozu ile poğaça fiyatlarına zam geldi. Yapılan yüzde 25'lik zammın ardından 2 TL'den satılan gevrek, boyoz ve poğaça 2,5 TL oldu.

İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen, İzmir ile özdeşleşen gevrek ve boyoz ile poğaça fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. Esen, 2 liraya satılan gevrek, boyoz ve poğaçanın 50 kuruşluk zam sonrası 2,5 TL olduğunu ifade etti. Uzun süren çalışmalar sonucu zamların belirlendiğini ifade eden Esen, "1 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gevrek, boyoz, poğaça, yumurta, peynir fiyatları 2 lira 50 kuruş olarak güncellenmiştir" dedi.

Yüzde 25 oranındaki zam kararının artan maliyet giderleri nedeniyle alındığı duyuruldu. - İZMİR

İzmir'in meşhur gevrek ve boyozuna zam

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
İzmir'de gevrek, boyoz ve kumru fiyatları zamlandı

İzmir'de gevrek, boyoz ve kumru fiyatları zamlandı
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Haber: İzmir'in meşhur gevrek ve boyozuna zam - Haberler Ekonomi
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