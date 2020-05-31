HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

İzmir futbolunda Altay ile Bucaspor gerilimi

İzmir'in iki kulübü Altay ve 1928 Bucaspor'un arası futbol okulu krizi yüzünden gerildi.

İzmir futbolunda Altay ile Bucaspor gerilimi
31.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:22

İzmir'in iki kulübü Altay ve 1928 Bucaspor'un arası futbol okulu krizi yüzünden gerildi. Bir grup Bucaspor taraftarının, Buca'daki Büyük Altay Akıncılar Futbol Okulu'nun hizmet verdiği halı saha tesisinin tellerine tırmanarak Altay tabelasına zarar vermesi siyah-beyazlıların tepkisine neden oldu.

Bucalı fanatikler, "Burası Buca defolun gidin. Buca'da başka takım istemiyoruz" sloganları atarken, 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş'ın Buca ilçe sınırları içinde başka bir kulübün futbol okulu açmasına izin vermeyeceklerini açıklaması iki kulübü karşı karşıya getirdi. Altay cephesi yaşananlara tepki gösterdi.

Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı tehdit gibi ilk paylaşımda, "Adının içinde Buca geçmeyen takımlar Buca ilçesini terk edin. Sessiz sedasız giden rica olarak kabul etsin bunu. 'Yok ben gitmem' diyen ise zorbalık olarak kabul edebilir. Ancak herkes şunu bilsin ki bu işin sonunda adında Buca ismi geçmeyen takım kalmayacak ilçemizde. Bedeli ne olursa olsun. Boşa macera yaşamayalım" ifadelerine yer verdi.

Aktaş, ikinci paylaşımında şunları yazdı: "İzmir'in en büyük ilçesi Buca'nın ve İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'ın camiası ve taraftarlarının birbiriyle sürtüşmesi hiçbir zaman kabul etmeyeceğimiz bir durum. Yaşananlar Cihan Aktaş ile Altay'ın direksiyonunda olan basiretsiz, ahlaki davranmayı bilmeyen birkaç kişi arasında. Bu durumun taraftarların birbirine girmesine sebep olmasından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. İzmir'in büyük ve köklü kulüplerinden olan iki takımımızın taraftarını sükunete davet ediyoruz. Biz bu basiretsiz kişilerle mücadelemizi sonuna kadar sürdürürken, taraftarın bu işin parçası olmayıp iki takımın da İzmir takımı olması nedeniyle kardeş olduklarını unutmamasını arzu ediyoruz. Bu basiretsizlere karşı haklı davamda Cihan Aktaş olarak durdurak bilmeden devam edeceğimi bildiririm."

AKTAŞ'TAN UTANIYORUZAltay Sosyal Dayanışma Derneği ise yazılı açıklamayla Cihan Aktaş'ın mesajlarına tepki gösterdi.

Açıklamada, "Sporun barışa, dostluğa ve kardeşliğe aracılık etmesi gerektiğine inanıp ve bu değerleri Altaylılık kültürünün içerinde en önem verdiğimiz ilkelerimiz olarak edinmiş bir camiayız. Buca ilçesinde bu ilke ve erdemlerden uzak 18 yaş altı çocuklar aracı edilerek kulüp altyapı tesislerimize yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bizi asıl üzen ve hayrete düşüren ise bu saldırının bir kulüp başkanı tarafından azmettirilip, sahiplenilmesidir. Sözde spor adamı kimliği taşıyan bu şahsın tutumundan spor ve sportmenliğe değer veren insanlar olarak utanıyoruz" ifadelerine yer verildi. 1914 Altay Taraftarlar Derneği de, "Altay'ın şu an Van'da da, Tekirdağ'da da spor okulu vardır. Buradaki ayıp bu gençleri teşvik eden Bucaspor camia büyüklerinindir" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu Spor
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi Spor
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır Spor
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı Spor
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı
Canlı yayında cinsel ilişki sırrını paylaştı, seyirci ağzı açık izledi Spor
Canlı yayında cinsel ilişki sırrını paylaştı, seyirci ağzı açık izledi
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu Spor
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Caner Erkin'in yaptığı 'Günaydın' paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı
Caner Erkin'in yaptığı "Günaydın" paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv lige tepkili: Eğer kurulursa, TFF'ye dava açacağız
Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv lige tepkili: Eğer kurulursa, TFF'ye dava açacağız
Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler
Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler
Boston Maratonu koronavirüs nedeniyle, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulmayacak
Boston Maratonu koronavirüs nedeniyle, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Hasan Polatkan Adnan Menderes Bülent Kuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Esra Erol Seda Sayan Acun Ilıcalı Haldun Dormen
Spor Falcao Ali Koç Mete Gazoz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Şehit Haziran Antalya Operasyon
Şu an buradasınız: İzmir futbolunda Altay ile Bucaspor gerilimi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 11:21:58. #1.14#
title