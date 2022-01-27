İzmir elektrik kesintisi! 27 Ocak İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İZMİR (Haberler.com) - GDZ Elektrik tarafından 27 Ocak Perşembe İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'in elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'in elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'in hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İzmir'in elektrik ne zaman gelecek? İzmir'in elektrik ne zaman gelecek? İzmir'in elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

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