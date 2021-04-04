İzmir'deki Bulgaristan vatandaşları milletvekilliği seçimi için oy kullandı
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İzmir'deki Bulgaristan vatandaşları milletvekilliği seçimi için oy kullandı

Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Politika
İzmir'deki Bulgaristan vatandaşları milletvekilliği seçimi için oy kullandı

İzmir'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları, ülkenin 1989'da demokrasiye geçmesinden sonra 11. kez düzenlenen genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gitti.

İzmir'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları, ülkenin 1989'da demokrasiye geçmesinden sonra 11. kez düzenlenen genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gitti.

Bornova, Buca, Gaziemir ve Menderes ilçelerindeki 4 okulda saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 20.00'de sona erecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında okullara alınan çoğunluğu çifte vatandaş seçmenler, gerekli işlemlerin ardından oylarını kullandı.

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdürrahim Nursoy, AA muhabirine, Kovid-19 salgınına rağmen, seçime yoğun bir katılım olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

Seçimlerin hayırlı olmasını temenni eden Nursoy, yığılma oluşmaması adına önceden elektronik ortamda dilekçelerin doldurulması için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Nursoy, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için sandık başına gittiklerini vurgulayarak, "İzmir'de 4 binin üzerinde Bulgaristan Türkü'nün, Bulgaristan demokrasisi için oy kullanmasını bekliyoruz." dedi.

Oy kullanan vatandaşlardan Şanan Çamdereli de heyecanlı olduğunu dile getirerek, sonuçların hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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