İzmir'de yüksekten düşen iki kişi yaşamını yitirdi
21.10.2020 21:19 | Son Güncelleme: 21.10.2020 21:19
İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksekten düşen iki kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksekten düşen iki kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bayraklı Yamanlar Mahallesi'nde 19 Ağustos Çarşamba günü evinin önündeki yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bahçe duvarından düşen Ahmet Durmuş (74), Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Durmuş, müdahaleye rağmen hastanedeki yaşam mücadalesini kaybetti.
Bornova Çınar Mahallesi 5029 Sokak'ta 3 katlı binanın çatısından beton zemine düşen Hazım Dinsever (71), ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Dinvsever, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz