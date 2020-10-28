İzmir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

28.10.2020 20:07 | Son Güncelleme: 28.10.2020 20:10
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

İzmir'in Balçova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İzmir'in Balçova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Balçova Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, O.E'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramalarda, satışa hazır 13 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.E, ifadesi alınmak üzere Balçova Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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