İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.
Ekiplerce belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda 228 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürüldü.