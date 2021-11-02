İzmir'de trafikte alkol şişesi tokuşturan sürücü ve yolcu yakalandı - Haberler
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İzmir'de trafikte alkol şişesi tokuşturan sürücü ve yolcu yakalandı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir'de trafikte alkol şişesi tokuşturan sürücü ve yolcu yakalandı

İzmir'de, seyir halinde yan yana giden iki ayrı araçta alkol şişesi tokuşturan sürücü ve diğer otomobildeki kişi yakalandı.

İZMİR (AA) - İzmir'de, seyir halinde yan yana giden iki ayrı araçta alkol şişesi tokuşturan sürücü ve diğer otomobildeki kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim'de, Konak Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçitte iki araçta alkol tokuşturma görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını (PTS) inceleyen ekipler, araç plakalarını tespit etti.

Polis, araç sürücüsü N.V. ve diğer aracın arka koltuğundan sarkan B.A'yı yakaladı.

Sürücü N.V. ve yolcu B.A'ya, trafik güvenliğini ve düzenini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Ayrıca bu iki kişi, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezine sevk edildi.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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