İzmir'de taşla camını kırdığı bankaya girip 4 tablet çaldı (2) - Haberler
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İzmir'de taşla camını kırdığı bankaya girip 4 tablet çaldı (2)

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel
İzmir'de taşla camını kırdığı bankaya girip 4 tablet çaldı (2)

KAÇIŞ GÜZERGAHINDAKİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALINDIİzmir'in Karabağlar ilçesinde, camını taşla kırdığı bir bankaya giren ve 4 tablet bilgisayarı çalarak kayıplara karışan O.T.'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - KAÇIŞ GÜZERGAHINDAKİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALINDI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, camını taşla kırdığı bir bankaya giren ve 4 tablet bilgisayarı çalarak kayıplara karışan O.T.'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. Polis, O.T.'nin gidebileceği adresleri bu sabah saatlerinde tek tek kontrol ederken, şüphelinin kaçış güzergahındaki güvenlik ve MOBESE kamerası görüntüleri de incelemeye alındı.

Davut CAN/İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri

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